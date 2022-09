Faz calor neste fim de semana em Botucatu, indica previsão

Foto: Júnior Quinteiro

O fim de semana volta a ter tempo estável no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens. Faz calor e a instabilidade volta apenas no domingo em todo território paulista.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de calor. Não há, por enquanto, previsão de chuva em toda a região pelos próximos dias.

Nesta sexta-feira e sábado, por exemplo, a temperatura pode chegar a 33 graus na máxima. No domingo a temperatura tem ligeira queda, mas ainda com 28 graus e sem previsão de chuva, segundo o Climatempo.

