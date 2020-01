Famílias de Botucatu assinam contratos da casa própria com a Pacaembu

As famílias aprovadas pelo financiamento da Caixa Econômica Federal-PMCMV, assinaram seus contratos com a Caixa e Pacaembu Construtora. O fato ocorreu na última segunda-feira, dia 30.

O sonho dessas famílias em sair do aluguel, começa se tornar realidade. Daqui 24 meses elas pegaram as chaves de suas residências e vão morar num bairro totalmente planejado, com toda infra estrutura.

O Vida Nova Botucatu será construído na região Oeste, eixo de expansão da cidade, próximo ao campus da UNESP e ao Shopping Botucatu.

As famílias que quiserem realizar esse sonho, sair do aluguel, pagar o que é seu, podem nos procurar a Loja da Pacaembu.

AS INSCRIÇÕES CONTINUAM

Loja Pacaembu- Praça Paratodos, número 65 (ao lado do Teatro Municipal).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00 e aos sábados das 9:00 às 13:00 horas.

Use seu FGTS e parcele a Entrada em até 60 x.

“Tragam seus documentos pessoais e de renda. Você vai ver como é fácil fechar negócio conosco”.