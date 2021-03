Falta de energia elétrica persiste neste domingo em bairros de Botucatu

Na manhã deste domingo, dia 28, o Acontece Botucatu recebeu diversas reclamações de falta de energia elétrica em pontos da cidade de Botucatu. O problema teve início no sábado, após uma chuva atingir o município.

Pelo segundo dia, a cidade vive um lockdown, ou seja, a orientação é para que ninguém saia de casa.

“Queria informar a incapacidade da CPFL da cidade de Botucatu. Aqui na rua Doutor Damião Pinheiro Machado, estamos desde ontem sem energia e ligamos na CPFL e somos mal atendidos. Só ficam dando prazos e prazos e nada. Os alimentos da geladeira vão começar e estragar e nem podemos sequer sair ou ligar pra alguém pra comprar algo, pelo amor de Deus resolvam isso. Lockdown sem energia não dá não”, disse David Gabriel, morador da Vila São Lúcio.

“Estamos desde ontem as 19h00 sem energia aqui no Itamaraty. Já liguei na CPFL e abri 3 protocolo e até agora nada”, relatou Patrícia Longo.

Já no Jardim Paraíso a falta de energia atinge casas isoladas. “Será que vocês tem informação sobre a CPFL desde ontem sem energia em casa, e o engraçado é que alguns vizinhos estão com o fornecimento normal. Em casa vai e volta e já começaram a estragar os alimentos na geladeira.”, disse Maria Helena ao Acontece.

Relembre

Neste sábado, 27, após chuvas fortes, bairros de Botucatu registram falta de energia. No primeiro dia de lockdown, bairros do setor norte ficaram sem energia elétrica. Casas no Jardim Planalto, Itamarati e Ypê tiveram o fornecimento interrompido.

“A chuva nem foi tão forte, caíram alguns raios e teve um pouco de vento, mas é brincadeira o que está acontecendo. Em pleno lockdown, a gente trancado em casa e sem energia”, disse um morador do Jardim Planalto ao Acontece Botucatu.

Na sexta bairros da região do Jardim Paraiso também ficaram sem energia por várias horas, logo após a chuva do final da tarde. Em alguns locais a energia só foi reestabelecida na madrugada de sábado.

“Vivenciar um lockdown, não é agradável, mas pelo menos faz parte do espírito de coletividade em prol da saúde pública frente à essa pandemia, mas a CPFL poderia demonstrar um pouco de eficiência neste momento. Há tempos o Jardim Paraíso sofre com oscilações de fornecimento e basta um pouco mais de vento para a energia faltar. Hoje (sexta) começou por volta das 17h00 e até agora (23h00 de sexta) estamos com falha no fornecimento, freezer desligado ou queimado, ainda não sei. TV sem funcionar. Realmente somos os campeões da incompetência, falta tudo, inclusive energia elétrica”, disse outro morador.

O Acontece Botucatu entrou em contato com a assessoria de imprensa da CPFL que solicitou o código dos consumidores atingidos pela falta de energia. Por se tratar de um problema generalizado, em vários bairros e inúmeras casas atingidas, é óbvio que não é possível fornecer o código de cada cliente. Portanto, não obtivemos resposta da empresa para esclarecer os moradores de Botucatu o motivo de tanta instabilidade na rede de energia elétrica da cidade e demora no reestabelecimento em vários locais.