Fábrica de Botucatu é eleita a melhor fornecedora da Embraer no Brasil

WF Estruturas e Sistemas, localizada no Distrito Industrial III, foi considerada a melhor do país na categoria “Compostos, Estamparia e Outros”

A empresa botucatuense WF Estruturas e Sistemas foi, nesta semana, eleita a melhor fornecedora da Embraer de 2020/2021 na categoria: “Compostos, Estamparia e Outros”. A fabricante brasileira de aviões, que tem uma de suas unidades em Botucatu, conta com 55 fornecedores espalhados por todo o país.

De acordo com um texto disponível no site da Embraer, sobre seus fornecedores, ela busca prestadores de serviços que são os melhores da sua classe em cada segmento. A empresa diz esperar que os fornecedores forneçam produtos e serviços com a mais alta qualidade. Flexibilidade é um componente de um relacionamento bem-sucedido.

Sobre a WF

Com sua sede própria inaugurada em 2015, a organização integra o Cluster Aero de Botucatu puxado pela “empresa âncora” Embraer e articulado pelo Parque Tecnológico Botucatu. Atualmente, produz mais de 12.000 mil tipos de peças aeronáuticas para os diversos modelos de aeronaves. Todo esse volume representa um movimento econômico importante na região de Botucatu. Especialmente na geração de empregos de forma direta e indireta.

Produz peças que compõem os veículos mais velozes e sofisticados do mundo e até itens de linha branca que estão presentes nas casas de milhares de famílias brasileiras. Fabrica partes de peças, montagens em aço, aço inox, alumínio e titânio de diversos tipos e tamanhos. Além de ser especialista em estamparia aeronáutica, também fornece peças para o setor automotivo.

Plano de Expansão

Em 2020, na comemoração de seus 10 anos, a empresa anunciou um processo de expansão, que foi dividido em quatro fases, e tem previsão de estar concluída até 2023. Em dois anos, quando terá uma área construída de mais de 3 mil metros quadrados, a WF Estruturas pretende triplicar sua capacidade de produção, gerando mais empregos e renda ao Município.

A primeira e segunda etapas, já entregues, incluem: área de lazer, refeitório e espaço para treinamento dos colaboradores da organização. Além disso, já foi concluída a ampliação da unidade fabril e criação de amplos e modernos espaços para os setores de engenharia de processo, engenharia da qualidade, planejamento, logística, manufatura e áreas de apoio fabril.

A WF oferece soluções completas e integradas, desde a fabricação das peças primárias até a montagem final de conjuntos e sub-conjuntos, buscando sempre a melhoria contínua e a excelência em fabricação e montagem, garantindo o melhor atendimento aos clientes e demais indústrias dos segmentos aeronáutico, aeroespacial e defesa, e automotivo.

Reconhecimento

Para Patrícia Dias, CEO e sócia-proprietária da WF Estruturas e Sistemas, ser eleita a melhor fornecedora da Embraer em sua categoria é motivo de muito orgulho e resultado da dedicação e amor com que cada membro da sua equipe desenvolve diariamente suas atividades. “Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus, pois é ele quem nos dá saúde, conhecimento e energia para perseguir nossos objetivos. Logo em seguida quero registrar minha gratidão e respeito a todos os colaboradores da WF, que colocam o coração em cada processo que desenvolvem e que foram os responsáveis por esta conquista”, destaca a empreendedora.

Time WF

Fabiano Nogueira, gestor de Suprimentos da WF, fala sobre o reconhecimento para toda a equipe e o significado do prêmio. “Eu sei o quanto a equipe buscou esse prêmio, o quanto trabalhou para que esse dia chegasse. É um esforço que envolve muitas pessoas, desde a alta direção até o time da produção. Pudemos atender o nosso maior cliente com o máximo de qualidade e esse é o fruto do trabalho de todos nós”, afirma.

Vanessa Gabriel, gestora do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) “Esse é o reconhecimento de muito esforço e dedicação. De desafios enfrentados e superados. Quero dividir com toda a equipe da WF este sentimento de alegria por esta conquista tão importante”, declara.

