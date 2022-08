Estradas vicinais do Pátio 8 e Córrego Fundo em Botucatu serão pavimentadas, diz Pardini

Divulgação Mário Pardini/Facebook

As estradas vicinais do Pátio 8 e Córrego Fundo em Botucatu serão pavimentadas. Essa foi a informação divulgada nesta quarta-feira, dia 24, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

O Secretário estadual de Logística e Transporte do Estado, João Octaviano Machado Neto, esteve em Botucatu para vistoriar as obras de recapeamento da Rodovia Alcides Soares, já concluída, e o início das obras da Vicinal Odilon Cassetari, mais conhecida como Estrada do Véu da Noiva.

João Octaviano aproveitou para informar a inclusão das novas vias no programa estadual que prevê melhorias em estradas vicinais. As obras devem ser iniciadas após processo licitatório.

Assim avançamos com melhorias em infraestrutura das estradas rurais do nosso Município, beneficiando acessos a pontos turísticos e facilitando o escoamento da produção rural de Botucatu, disse Pardini.

Obras na Odilon Cassetari

Foto enviada por Renato Acerra

Teve início nos últimos dias o cronograma de obras na estrada Odilon Cassetari, conhecida como estrada do Véu de Noiva. A via será totalmente pavimentada, fazendo a ligação Gastão Dal Farra ao complexo da Represa do Rio Pardo.

A frente de trabalho começou com a etapa de terraplanagem e obras de drenagem. A obra será executada pela SEMAN Serviços de Engenharia, vencedora do processo licitatório.

O valor do convênio para as obras será de R$ 13,7 milhões, com recurso integralmente do DER. A estrada tem aproximadamente 4 km de extensão desde a confluência com a Rodovia Gastão Dal Farra até a represa do Rio Pardo.

