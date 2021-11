Esthela Martins, do Voice Kids, se apresenta no Shopping Park Botucatu

Nesta terça-feira, 2 de novembro, Feriado de Finados, o Shopping Park Botucatu estará aberto em horário especial. Como atração musical, das 13h às 14h30, na Praça de Alimentação, haverá show gratuito com a cantora Esthela Martins, participante do Reality Show “The Voice Kids”.

A cantora mirim é natural de Itatinga-SP e participou da edição de 2019, exibida pela Rede Globo. Será uma hora e meia com repertório voltado à família.

Fim de semana dos pets

O último final de semana foi de diversão no shopping, em especial para as crianças que ficaram encantadas com o desfile de cães vestidos com adornos de Halloween. O evento foi realizado no domingo, 31 de novembro, e contou também com palestra sobre adaptação do novo cão em casa; Feira de Adoção; sorteio de brindes e informações sobre como cuidar corretamente dos animais de estimação.

A programação foi uma realização do Shopping Park Botucatu, com apoio da ONG Liga do Bem e patrocínio Botudog.

Serviço

Horários de funcionamento do shopping: Segunda a sábado: Lojas e praça de alimentação – das 10 às 22 horas. Domingo e feriado: Lojas – das 14 às 20 horas / Praça de Alimentação – 11h às 21 horas.

Para a comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br