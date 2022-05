Estacionamento Rotativo de Botucatu lança novo aplicativo aos usuários

Ferramenta é gratuita e traz como novidade o georeferenciamento de vagas livres

Agora ficou ainda mais fácil e prático utilizar o sistema de estacionamento rotativo em Botucatu. Além do método tradicional, com pagamento através de moedas ou cartão pré-pago, a Autoparque do Brasil, empresa que administra os parquímetros na cidade, traz um aplicativo próprio, fácil de usar e intuitivo para trazer mais facilidade e agilidade aos usuários.



Disponível para as plataformas Android e IOS, o “Autoparque Pay” é muito simples de usar: basta procurar em sua loja de aplicativos para smartphones, realizar o download e completar o cadastro com os dados pessoais, do veículo (é possível cadastrar mais de um veículo) e escolher a forma de pagamento. O usuário ativa seu tempo de estacionamento de onde estiver, e o aplicativo apresenta o controle da utilização dos créditos por intermédio de um extrato atualizado em tempo real.

Outra novidade é que os usuários também podem adquirir tempo de estacionamento ou pagar a tarifa de pós-utilização diretamente com os monitores da empresa, através dos cartões de débito, crédito ou PIX.Em breve, a Autoparque divulgará outras melhorias e benefícios à população.

Para obter mais informações, entre em contato pela Central Autoparque do Brasil (14) 3813-3983.

