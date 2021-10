Escritório Rama traz novo conceito em móveis planejados e arquitetura para Botucatu

Equipe de arquitetos elabora e executa projetos de móveis planejados que transformam ambientes

Não é tão difícil encontrar uma empresa que faça móveis planejados, não é? Mas e uma empresa que oferece um serviço completo que engloba não apenas o projeto e montagem, mas também consultoria voltada para decoração e acabamentos durante todo o processo?

Em Botucatu você pode contar com o escritório da Rama Móveis Planejados, que além de trabalhar com os “planejados”, cria projetos completos de interiores, que se ajustam perfeitamente aos sonhos dos clientes. A proprietária, Viviane Gasparini é arquiteta e urbanista formada pela Unesp de Bauru e atua no setor desde 2014.

“Estudei bastante para chegar até aqui, inclusive me dediquei muito em aprender a empreender para abrir meu próprio negócio. Comecei na cidade de Araraquara, já que a pandemia atrasou um pouco minha volta a Botucatu, que é a cidade que eu amo. Mas desde o começo de 2021 o meu sonho se concretizou com a Rama”, contou Viviane ao Acontece Botucatu.

O grande diferencial do escritório é oferecer o serviço completo, desde o início, com a criação do projeto de uma nova obra ou reforma, até o acabamento e escolhas dos revestimentos mais indicados para cada ambiente.

Viviane e sua equipe usam todo o talento para criar ou remodelar espaços e executa o projeto em parceria com uma marcenaria exclusiva. A Rama Móveis possui uma equipe completa de montadores e instaladores de parte elétrica e Viviane acompanha todo o processo até a montagem. “Além disso nosso escritório faz a consultoria para compra escolha de acabamentos e revestimentos, que completam o projeto”, contou ela.

A arquiteta, que já apresentou seus trabalhos em Barcelona, na Espanha, também recebeu premiações nacionais por seu desempenho diferenciado no planejamento de projetos. A Rama atua em projetos residenciais e também em empresas. “Temos focado bastante em projetos de lojas para quem está abrindo seu negócio. Com a normalização da rotina pós-pandemia, novos comerciantes estão surgindo e podemos ajudar na criação de fachadas e das instalações das lojas e empresas”, contou.

A Rama trabalha com planejados em MDF e MDP de alta qualidade, associados também a projetos em aço e madeira, contemplando ainda os projetos de pedras e marmoraria. “Nosso tempo de entrega fica em média um mês e meio. É um diferencial frente a outras marcenarias, que tem um tempo maior para entregar o produto. Além do que, nosso atendimento é personalizado, no horário de escolha dos clientes, que são as peças fundamentais para nosso negócio”, finalizou Viviane.

A Rama Móveis Planejados atende Botucatu, São Manuel, Bauru e Jaú, além das cidades vizinhas a esses municípios. O endereço é Rua Campos Salles, 1227. O telefone para contato é (14) 99120-7171

Conheça as redes sociais:

facebook.com/ramaplanejados/

instagram.com/ramaplanejados/