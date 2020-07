Equipes fazem visitas surpresas em casas de pessoas com coronavírus em Botucatu

Equipes da Prefeitura de Botucatu estão fazendo visitas surpresas nas casas de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. O intuito é verificar o isolamento dos casos casos confirmados.

“Só conseguiremos manter a flexibilização da economia em Botucatu se as pessoas com caso confirmado de covid-19 e seus contactantes cumprirem com a quarentena obrigatória. Isso tem acontecido de modo geral, embora estejamos observando um número crescente de descumprimento”, disse o Prefeito Mário Pardini.

A Prefeitura está realizando esse monitoramento presencial dos casos confirmados para checar se realmente os pacientes estão cumprindo o isolamento correto no período de transmissão do vírus, ou seja, 14 dias após teste realizado.

Fiscais de conduta e profissionais da Defesa Civil batem nas casas e ao verificarem a ausência das pessoas diagnosticadas com coronavírus, registram e junto à GCM e produzem um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Lembrando que todas as pessoas com caso positivo da doença assinam, assim que são diagnosticadas, um termo de compromisso de que vão cumprir o isolamento.

Já foram visitados mais de 40 imóveis e na primeira rodada de visitas, nove pessoas já foram pegas descumprimdo as medidas. Essas pessoas poderão responder por crime contra a saúde pública.

“Mesmo em um momento de resguardo, no enfrentamento da doença, precisamos continuar fazendo nossa parte, por nós, pela nossa família e pelo próximo”, colocou Pardini em suas redes sociais.