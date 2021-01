Equipes da Vigilância Estadual farão blitz contra aglomerações neste final de semana

O final de semana promete ser de fiscalização intensa. As equipes da Vigilância Sanitária Estadual estão nas ruas desde sexta-feira, 29, quando foram realizadas blitz noturnas até a madrugada. Os fiscais foram até locais denunciados e flagraram bares descumprindo as medidas impostas na fase vermelha do Plano São Paulo, do Governo do Estado. Dez estabelecimentos foram multados e fechados. As multas são de R$ 5 mil.

Na manhã deste sábado, 30, a fiscalização ocorreu nos corredores comerciais, supermercados e durante todo o dia percorre os principais bairros onde há maior fluxo de comércio em Botucatu. Só no sábado já foram multados dois bares que estavam com aglomeração e descumprindo a fase vermelha.

Já no sábado à noite, os principais locais a serem visitados já foram objeto de denúncia. Vale ressaltar que os fiscais terão apoio das forças de segurança. As equipes terão atenção especial no final de tarde, já que será realizada a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras e não é permitido aglomerações. Repetindo, quem for flagrado e autuado, paga multa de R$ 5 mil.

Denúncias podem ser feitas pelo número 0800-771-3541