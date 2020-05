Equipe de fiscais será reforçada para orientação no comércio

Desde que foi adotado o sistema de drive-thru para vendas do comércio, em 01 de maio, a Prefeitura tem orientado clientes e comerciantes sobre como agir. Por meio de uma equipe de cerca de 40 pessoas, os fiscais passam o dia organizando o estacionamento e orientando como os lojistas devem atender, para dar agilidade e segurança a quem frequenta as lojas de Botucatu.

Por meio de uma parceria entre a União ACE/CDL (Associação Comercial e Empresarial e Câmara dos Dirigentes Lojistas), Sincomércio (Sindicato do Comércio) e Sincomerciários (Sindicado dos Funcionários do Comércio), a Prefeitura vai ampliar a orientação nos corredores comerciais sobre o sistema de drive-thru e o uso de máscaras.

Na sexta-feira e no sábado, 08 e 09, mais 15 pessoas das três entidades percorrerão as lojas dos três principais corredores comerciais, Ruas Amando de Barros e Major Matheus e Avenida Dom Lúcio, orientando os comerciantes e clientes sobre o modo correto de atendimento neste momento de pandemia e distribuindo máscaras as pessoas que ainda não têm.

“Ainda percebemos que muitas pessoas e até mesmo lojistas têm dificuldades de compreender como o sistema de drive-thru funciona. E como no final de semana teremos o Dia das Mães, queremos aproveitar a data para orientar e dar mais segurança para todos”, destacou Junot de Lara Carvalho, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho.