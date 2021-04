Enxame migratório é capturado em para-choque de veículo em Botucatu

A Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu foi acionada na noite dessa quinta-feira, 08, para avaliar um enxame de abelhas africanizadas no Jardim Peabiru, região leste. Chegando ao local a equipe constatou que se tratava de um enxame migratório de abelhas africanizadas que estavam agrupadas no para-choque de um veículo.

A equipe capturou o enxame em segurança e encaminhou para o Setor de Apicultura da FMVZ da Fazenda Lageado.

Enxame Migratório de Abelhas Africanizadas

A captura de enxame de abelhas africanizadas é um trabalho realizado de domingo a domingo pela Vigilância Ambiental em Saúde. Como o manejo destes insetos deve ser executado com segurança, o trabalho de captura na maioria das vezes é feito no período noturno, longe dos olhares da maioria da polução.

Enxames migratórios são abelhas que estão de passagem, a procura de um local adequado para se fixarem. Nesse período de descanso, que pode ser de 12 a 48 horas, raramente irão atacar se não forem importunadas.

Para evitar acidentes com abelhas ou vespas é importante seguir algumas recomendações:

– Ao se deparar com um enxame de abelhas ou vespas, não tente realizar o manejo se não tiver conhecimento técnico para isso;

– Não jogue veneno ou água no enxame, pois isso poderá alvoroçar as abelhas ou vespas e ocasionar acidentes envolvendo pessoas e animais;

– Mantenha a calma e entre em contato imediatamente com a Vigilância Ambiental em Saúde que avaliará a situação e promoverá o manejo com segurança.

A Vigilância Ambiental em Saúde atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h através do (14)3813-5055. Após horário comercial, finais de semana e feriados, o plantão da VAS deverá ser acionado através do 199 da Guarda Civil Municipal.