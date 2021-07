Entrega das chaves do Vida Nova Botucatu será no dia 09

A entrega de chaves aos futuros moradores do Vida Nova Botucatu acontecerá no dia 9 de julho. A informação foi publicada pela Construtora Pacaembu nesta quarta-feira, dia 30, em publicação no Facebook.

Por conta da pandemia, a entrega ocorrerá em sistema de drive-thru e com hora marcada.

“Aguarde o contato da nossa equipe para mais informações como localização, horário e procedimentos de segurança para receber a chave da sua unidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Pacaembu pelo telefone: 0800 730 2020”, diz comunicado da empresa.

O Residencial Vida Nova Botucatu, da Pacaembu Construtora, que possui 842 lotes, está pronto. No total são 742 casas praticamente prontas, mudando a cara de uma região importante de Rubião Junior.

Cada residência do Vida Nova Botucatu terá sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço coberta, em terrenos a partir de 200 metros quadrados. O empreendimento contará também com área verde, área de lazer, rede de água e esgoto, pavimentação asfáltica, paisagismo, rede de energia elétrica, iluminação pública e acessibilidade.

A responsável pelo empreendimento é a Pacaembu Construtora, que já construiu de mais de 6 mil casas em Botucatu nos residenciais Maria Luiza, Jardim do Bosque, Flora Rica, Jatobá, Santa Maria, Caimã e Comerciários.