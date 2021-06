Encontro Regional discute projetos para Inclusão Social

O Governo do Estado de São Paulo promoveu na tarde da última quinta-feira, 24, um Encontro Regional com representantes dos municípios paulistas para discutir projetos de inclusão social.

O encontro, feito virtualmente, teve a participação da Secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado, Célia Leão, e da primeira dama e Presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória.

Representando Botucatu, participaram o Secretário Municipal de Comunicação e Participação Popular, André Rogério Barbosa – Curumim, e da Assessora Especial em Políticas de inclusão, Ana Paula Bassetto.

Um dos temas principais foi o projeto “Inclusão Mais Perto”, que visa atender as pessoas com deficiência nas áreas do esporte, educação, emprego, acessibilidade, entre outras.

“Ouvimos do Governo o desejo de trazer para Botucatu e região esse projeto, a fim de tratar todas as demandas a partir da capacitação dos nossos profissionais. Acreditamos que já a partir do mês de agosto teremos o início dessas especializações”, afirmou Ana Paula.

Em Botucatu, estima-se que 24% da população possua algum tipo de deficiência.

“Botucatu é uma cidade para todos e é fundamental trazermos capacitações e treinamentos para que nossos profissionais estejam sempre alinhados ao que há de melhor no que diz respeito à Inclusão Social. Agradecemos o apoio do Governo Estadual que será de muita valia para nós”, finalizou Curumim.