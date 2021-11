Empresa Stadtbus deixará o transporte coletivo de Botucatu

A empresa Stadtbus, que opera no transporte coletivo de Botucatu, deixará de operar no município. A informação foi revelada pelo Secretário de Governo, Fábio Leite, em entrevista à Rádio Clube FM na manhã desta terça-feira, 09.

Hoje o município de Botucatu é divido em dois lotes, com duas empresas, sendo que cada uma opera uma parte dessas linhas. Reta Transportes e Stadt são as responsáveis.

De acordo com Fábio Leite, a Stadtbus comunicou a Prefeitura que não tem interesse na continuidade do contrato de exploração do serviço.

Segundo o secretário de governo, há nesse momento uma negociação para encampar as linhas da Stadtbus, que podem ser operadas de forma emergencial pela outra empresa, a Reta. Outras alternativas são estudadas pela Prefeitura de Botucatu no momento.

Ainda de acordo com o Secretário, nada vai mudar para o usuário, que continuará pagando a mesma tarifa. Horários e itinerários continuaram no mesmo formato, apenas com uma empresa diferente.

As linhas operadas atualmente pela Stadtbus são as seguintes:

101 – Pq. Marajoara / Jd. Paraíso

102 – Jd. Brasil / Vl. Paulista

103 – Jd. Brasil/Centro

104 – SESI / Jd. Bandeirantes

105 – SESI / Vl. Paulista

106 – Comerciários / Continental

107 – Comerciários / Vital Brasil

108 – Maria Luiza / Centro

109 – Jd. Cambuí / Itamaraty / Centro

114 – Santa Eliza / Centro

116 – Parque Serra Negra / Lageado

117 – Psiquiátrico

119 – Demétria / Centro

122 – Anhumas

Compartilhe esta notícia