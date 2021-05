Embaixador do Reino Unido diz que estrutura de Botucatu possibilitou projeto da Oxford

O embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, parabenizou pelo Twitter a cidade de Botucatu pela vacinação em massa. A embaixada é parceira da pesquisa junto com a Universidade de Oxford.

Wilson esteve em Botucatu neste fim de semana, onde foi recebido em uma cerimônia reservada na Pinacoteca junto com o Ministro Marcelo Queiroga. Neste domingo, dia 16, ele acompanhou os primeiros momentos de vacinação na cidade.

“Em Botucatu (SP), o ministro @mqueiroga2 aplicou a primeira das 80 mil doses da vacina Oxford-AZ. Impressionante: foram 5200 doses na primeira hora! Com a vacinação em massa de hoje, vamos aprender ainda mais sobre a proteção contra a doença. #VacinaSim”, Tuitou.

Ele aproveitou para parabenizar a cidade pela infraestrutura e admiração. Ele aproveitou e elogiou a administração da cidade.

“Parabéns a Botucatu e o prefeito Mário Eduardo Pardini pela vacinação em massa, que acontece com sucesso hoje. A infra-estrutura da cidade e sua boa administração são ideais para este projeto que vai contribuir para a população local, para o Brasil e para o mundo”, postou Peter Wison.

Mais cedo, em entrevista às rádios Criativas e Cultura ele disse que a estrutura da cidade com a Unesp possibilitou esse projeto que envolve a Universidade de Oxford.

“Sem dúvida que o que Botucatu oferece junto com sua Universidade (Unesp) foram o cenário ideal para esse estudo”, disse ele em parte da entrevista.