Em São Paulo, Pardini vai discutir viaduto entre o Recanto Azul e Vila Antártica

No DER Prefeito de Botucatu busca viabilizar projetos

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, pretende desenvolver um projeto de construção de dois viadutos em Botucatu. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira, dia 27, durante entrevista à Rádio Clube FM.

Um dispositivo visa ligar a rua Nicola Zaponi, região do Shopping de Botucatu, até a Vila São Benedito. Um outro viaduto ligaria o bairro Recanto Azul à Vila Antártica e Avenida Deputado Dante Delmanto. Esta, por sinal, é uma demanda antiga em Botucatu.

Os assuntos serão discutidos na sede do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em São Paulo durante reunião. Ao Acontece Botucatu, Pardini disse que ainda não há nada definido e que apenas irá discutir a possibilidade no encontro.

“Vou levar alguns projetos para análise da diretoria do DER, entre eles, esse viaduto que a gente acabou de fazer o termo de referência e está buscando recursos para financiar o projeto. Esse viaduto vai conectar a Nicola Zaponi, aquela região do Shopping de Botucatu, região do Santa Elisa, à Vila São Benedito. E uma outra solução de mobilidade, que seria um viaduto para conectar também o Recanto Azul à Vila Antártica e Dante Delmanto”, disse o Prefeito na Clube.

Além dos viadutos, Pardini também discutirá a possibilidade de duplicação de mais um trecho da rodovia Gastão Dal Farra, visando um melhor acesso à represa que está sendo construída na região. As marginais das rodovias Castelinho e Marechal Rondon também serão cobradas no encontro.

“Tenho uma reunião com a diretoria do DER para poder tratar alguns assuntos, entre eles as marginais que não acontecem nunca aqui na Rondon e na Castelinho, que são obrigação da concessionária Rodovias do Tietê”, disse Pardini. Além de mais um trecho de duplicação da Gastão Dal Farra, asfaltamento da avenida que liga a Gastão Dal Farra à represa de Botucatu, que deve ser entregue em 2023, ou seja, estamos indo com muitos sonhos e projetos para apresentar para as autoridades”, completou Pardini.