Em São Paulo, Pardini tenta reverter rebaixamento de Botucatu

O Prefeito de Botucatu está em São Paulo nesta terça-feira, dia 30, para tentar reverter a posição de Botucatu na fase vermelha do Plano São Paulo. A informação foi confirmada ao Acontece Botucatu por uma fonte na Prefeitura.

Segundo informações, Pardini irá se reunir com Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional. Nesse encontro o Prefeito tentará convencer o staff do Governador João Doria de que Botucatu tem condições e evoluir de fase, voltando para a etapa Laranja.

Uma petição foi elaborada com os todos os dados epidemiológicos mostrando que o rebaixamento de Botucatu junto com a DRS-6 é equivocado. O documento mostra diversos indicadores da saúde, como Taxa de Ocupação de UTI para covid-19, com peso mais importante.

O pedido também contesta dia escolhido para a análise do Governo de SP. Segundo a Prefeitura, não foi feita uma média desses números, que colocariam a cidade na fase laranja, mas sim a escolha de um dia aleatório, esse momento específico não poderia determinar o rebaixamento.

Enquanto aguarda decisão, Mário Pardini editou nesta segunda-feira, 29, um decreto sobre o funcionamento da economia de Botucatu durante a fase vermelha. Segundo o documento, o comércio funcionará em sistemas delivery e drive-thru.

O Decreto Municipal é obrigatório para disciplinar o funcionamento da economia após determinação do Estado. Nesta fase, apenas serviços chamados de essenciais podem abrir suas portas ao público.

Bares, lanchonetes, restaurantes e similares não podem funcionar para o público, apenas com entregas. O comércio de rua e Shopping não podem abrir as portas, segundo o decreto estadual, fazendo delivery e drive-thru, conforme o decreto municipal.