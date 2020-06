Em reta final de obras, Panelão já atrai investimentos na região leste de Botucatu

O Supermercado Panelão já está ganhando forma com a instalação de sua estrutura em Botucatu. As obras do Panelão tiveram início no mês de maio de 2019 em uma grande área na Vila Maria, mais precisamente na Rua Ângelo Milanesi, ao lado da igreja Nossa Senhora Menina, onde ficava a torre da Rádio F-8.

Ainda não há um prazo para estipulado para a conclusão das obras, mas segundo postagem nesta segunda-feira, 01, do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, o Panelão já atrai investidores para a região. O complexo do supermercado terá também novas lojas, lotérica e outras empresas que já estão em negociação para atuarem no local.

“Todo esse investimento já começa a atrair novos empreendimentos para região Leste, como uma nova farmácia, restaurantes e estabelecimentos de prestação de serviços. Mesmo em meio a pandemia, Botucatu continua gerando oportunidades”, escreveu Pardini.

A instalação da rede Panelão deve gerar em um um primeiro momento aproximadamente 200 empregos em Botucatu. Há expectativa é de que o empreendimento irá desenvolver a região e atrair como consequência mais investimentos nas proximidades.

O Panelão

O Panelão começou sua história em 1993, quando os amigos empreendedores Cláudio e Valdenir colocaram em prática o sonho de abrirem um comércio de alimentos na cidade de Bauru.

Aos poucos este comércio concretizou-se em uma empresa de pequeno porte e hoje a realidade é bastante diferente, pois ocupam uma representação significativa no cenário do varejo supermercadista.

Atualmente o Grupo Panelão possui 7 lojas na cidade de Bauru e 3 lojas em Agudos, com aproximadamente 950 colaboradores. Com sua instalação em Botucatu, cresce a expectativa com a geração de centena de empregos na cidade.