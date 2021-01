Em reclassificação, Governo de SP coloca Botucatu na Fase Laranja

Botucatu, por estar na regional de Bauru, é rebaixada para a fase laranja; veja os dados

O Governador João Doria anuncia nesta sexta-feira, 15, um novo prazo para quarentena no estado. E a notícia vem com uma dura medida em várias partes do interior, pois houve rebaixamento de regiões.

Regiões que estavam classificadas na fase 3, AMARELA, passam para a fase 2, LARANJA: Bauru, onde está inserida Botucatu, foi uma região penalizada.

Também voltaram para a fase laranja, assim como Bauru, as regiões de Araçatuba, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté. Marília foi para a fase vermelha.

O Governo do Estado dividiu o estado em regionais de Saúde no fim de maio do ano passado, quando anunciou o Plano São Paulo. Botucatu está inserida na região de Bauru.

A justificativa do governo Doria é que a transmissão do novo coronavírus aumentou nas últimas semanas, ocasionando um número expressivo de morte e internações. Na última semana João Doria disse que Prefeituras que desrespeitarem a quarentena poderão ser penalizadas pelo Ministério Público.

Na semana passada, o governo paulista anunciou mudanças nas autorizações para o estágio laranja, que ficou mais permissivo.

Algumas atividades, como salões de beleza, academias e parques, por exemplo, passaram a ser permitidas na fase laranja.

Restaurantes abrem com capacidade de 40% e 8 horas diárias. O atendimento presencial em bares, entretanto, fica proibido, segundo o governo.

A faixa laranja prevê também 8 horas de funcionamento do comércio, de acordo com nova resolução.

A Prefeitura de Botucatu ainda não se manifestou sobre o rebaixamento. Um decreto deverá estabelecer horários para funcionamento dos setores da economia.