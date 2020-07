Em pleno inverno, temperatura em Botucatu pode chegar a 30 graus no fim de semana

Mais um fim de semana de sol em tempo seco em Botucatu (Foto André Godinho)

Massa de ar seco atua em todo o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável com poucas nuvens e predomínio de sol. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de sol e sem previsão chuva. No sábado, mesmo no inverno, a temperatura deve bater na casa dos 30 graus.

Já no domingo, dia 26, os termômetros devem ficar na casa dos 27 graus. O tempo continua muito seco, com a umidade relativa do ar chegando a 30%.