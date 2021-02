Em nova atualização, governo do estado mantém região de Botucatu na fase vermelha

Em mais uma atualização do chamado Plano São Paulo, a região da DRS-6 continuará na fase vermelha. O anúncio foi feito no começo da tarde desta sexta-feira, 19, em coletiva do governador João Doria.

Além da região de Bauru, continuam na vermelha as regiões de Araraquara, Barretos e Presidente Prudente, com restrição total de comércios e serviços não essenciais.

A fase mais restritiva está em vigor desde o dia 25 de janeiro. Essa faixa do programa é a mais restritiva, na qual apenas setores essenciais têm autorização para abrir.

Apesar disso, Botucatu teve o decreto da fase vermelha revogado há duas semanas, A cidade tem atuado nos moldes de uma fase laranja, só que com mais restrições de horários e aglomerações.

Botucatu está na regional de saúde de Bauru. O Governo do Estado dividiu o território paulista em regionais de Saúde em maio do ano passado, quando anunciou o Plano São Paulo.

Segundo o estado, a taxa de ocupação de leitos UTI segue sendo decisivo. Na região o número supera a média de 90%.

Demais regiões

Houve melhora nas regiões de Franca, que avança para a etapa laranja, e Sorocaba, que progride para a fase amarela. As demais regiões permanecem sem alteração em relação à classificação atual, em vigor desde o último dia 6.

Continuam na fase amarela a Grande São Paulo e as áreas de Araçatuba, Baixada Santista, Campinas e Registro. Na laranja, estão as regiões de Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e Taubaté.