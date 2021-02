Em nova atualização, governo do estado mantém região de Botucatu na fase vermelha

Em mais uma atualização do chamado Plano São Paulo, a região da DRS-6 continuará na fase vermelha. O anúncio estás sendo feito na tarde desta sexta-feira, 26, em coletiva do governador João Doria.

Além da região de Bauru, continuam na vermelha as regiões de Araraquara, Barretos e Presidente Prudente, com restrição total de comércios e serviços não essenciais. Marília, que estava na fase laranja, caiu para a vermelha nesta atualização.

A fase atual está em vigor desde o dia 25 de janeiro. Essa faixa do programa é a mais restritiva, na qual apenas setores essenciais têm autorização para abrir.

Apesar disso, Botucatu teve o decreto da fase vermelha revogado há três semanas. A cidade tem atuado nos moldes de uma fase laranja, só que com mais restrições de horários e aglomerações.

Toque de recolher começa hoje

O Governo do Estado institui a partir desta sexta-feira, dia 26, o toque de recolher em todo território paulista. O anúncio foi feito na última quarta-feira, dia 24, durante coletiva do Governador João Doria em São Paulo.

O toque de recolher funcionará entre 23h e 5h durante toda a semana. A medida vai durar até o dia 14 de março em todo estado.

O estado enfrenta uma escalada no número de casos e de internações por Covid-19, de acordo com o governo estadual. Com o decreto, bares, restaurantes e comércio serão fechados a partir do horário estabelecido pelo governo paulista. Apenas serviços essenciais funcionarão, de acordo com o que foi divulgado.

Não é a primeira vez que o governo tenta limitar a circulação de pessoas durante a noite como estratégia para conter a contaminação pelo coronavírus.