Em madrugada com muito frio, Operação Migrante acolhe 50 pessoas nas ruas de Botucatu

A promessa dos meteorologistas de que as madrugadas de quarta para quinta, e de quinta para sexta seriam as mais frias do ano começou a se cumprir. Para oferecer abrigo à pessoas em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura intensificou a Operação Migrante, em Botucatu.

Na última noite foram 50 pessoas acolhidas no Espaço Acolhedor e no alojamento do Ginásio Municipal de Esportes, onde receberam alimentação, banho quente, roupas limpas e puderam pernoitar em camas com cobertores e travesseiros aconchegantes.

Além dessas, as equipes da Assistência Social e da GCM conduziram outras 3 pessoas a seus lares.

“Vamos continuar trabalhando nesses dias de muito frio na Cidade para acolher quem necessitar. A população pode colaborar com a ação, acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite”, afirmou Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.

A Operação Migrante deve continuar até o mês de setembro, quando termina o inverno. Até lá, as equipes percorrerão a ruas da Cidade, principalmente em locais habituais onde há pernoite de moradores em situação de rua, e encaminhará estas pessoas aos equipamentos de acolhimento.

Serviço:

Guarda Civil Municipal

Telefone: 199