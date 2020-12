Em dezembro, Prefeitura de Botucatu implanta quase 10 km de iluminação de LED em avenidas

A iluminação pública através de luminárias de LED tem ganhado cada vez mais espaço em Botucatu. A tecnologia, que traz eficiência por ter maior luminosidade e economia por consumir menos energia elétrica do que a iluminação comum, chegou a importantes avenidas na Cidade.

Somente no mês de dezembro, a Prefeitura de Botucatu está instalando 365 luminárias nas Avenidas Itália (Lavapés), Mário Barbieris (Cohab 1), Nicola Zaponi (Jardim Riviera), Conde Serra Negra/Veiga Russo (Vila Maria), das Hortências (Convívio) e Jayme de Almeida Pinto (Jardim Reflorenda).

Ao todo, serão 9.750 metros de vias iluminados por LED.

“Além de valorizar esses bairros, e serem mais eficientes e econômicas, essa tecnologia traz mais segurança aos locais, tanto para os motoristas que terão melhor visibilidade, quanto para os pedestres. Vamos continuar trabalhando para levar essa tecnologia ao máximo de ruas e avenidas possível”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Em média, as novas luminárias possuem 150W de potência. A próxima localidade a receber as instalações dessa tecnologia será a Rua Rangel Pestana, no Centro.