“Em breve Botucatu será palco de um milagre”, diz Pardini sobre estudo da Fiocruz/Oxford

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, se manifestou novamente em suas redes sociais sobre a aprovação do projeto de estudo clínico da Fiocruz/Oxford na noite desta terça-feira, dia 27.

O projeto passou pela apreciação e aprovação na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, última etapa antes do anúncio oficial. Pardini, que há dias está em Brasília, citou a relevância internacional do estudo.

“Uma das etapas mais críticas de um projeto de pesquisa sério, de relevância internacional, é a sua apreciação e aprovação na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, etapa superada na data de hoje. Em breve Botucatu será palco de um milagre, e de um extenso e grandioso trabalho de imunização! Toda honra e toda glória a DEUS!!!”, disse o Prefeito.

Ainda não existe uma data específica sobre a vacinação, que é apenas uma parte do projeto. O estudo quer mapear a efetividade da vacina diante das variantes do coronavírus, que inclusive circulam no município de Botucatu.

Trata-se de um estudo clínico muito complexo. A proposta de realização dessa pesquisa envolve o laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford, Fiocruz, Fundação Gates, Unesp/HCFMB, Prefeitura de Botucatu, Fundação Bill Gates e Embaixada do Reino Unido.

A pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e estará apta para começar em breve. As doses da vacina AstraZeneca/Oxford serão doadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) ao estudo.

Relembre o caso