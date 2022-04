Em Botucatu, Rodrigo Garcia assina convênio de R$ 38 milhões com o Hospital das Clínicas

Foto: Acontece Botucatu

O Governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), esteve em Botucatu na manhã desta sexta-feira, dia 22, para a assinatura de um convênio com o Hospital das Clínicas de Botucatu. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do HCFMB.

Além do Governador, esteve presente o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorentcheyn. Prefeitos de 14 municípios atendidos pelo Hospital das Clínicas também acompanharam a assinatura.

O convênio gira em torno de R$ 38 milhões, contemplando as seguintes áreas:

– Investimentos na ampliação do Hospital Estadual Botucatu, para cirurgias eletivas e ambulatoriais

– Reposição de RH (geração de empregos)

– Atendimento às demandas reprimidas do pós-covid

– Ampliação de 20 leitos de UTI, totalizando 50 leitos

SARAD

O governador confirmou a expansão do atendimento já realizado no Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD), unidade que fica no complexo do HC e é destinada ao tratamento e reabilitação de dependentes químicos.

Os pacientes internados ainda recebem acompanhamento com uma equipe interdisciplinar, formada por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores físicos, dentre outros. São realizados mais de 540 atendimentos por ano, com 75 leitos no total.

Visita em represa

Após o evento no HCFMB, Rodrigo Garcia, acompanhado do Prefeito de Botucatu Mário Pardini, visitou as obras da represa do Rio Pardo. A obra, que tem previsão para ser concluída em 2023, está na fase de concretagem.

A barragem terá 566 metros de extensão, com profundidade entre 15 e 20 metros e sua capacidade será de 10 bilhões de litros de água, o que equivale a 3.600 piscinas olímpicas.

Além das obras do reservatório, também está sendo realizado o plantio de mudas de árvores nativas, como parte da revitalização da área dos 280 hectares que compõem o empreendimento – 130 hectares serão destinados a proteção permanente.

