Elevado Bento Natel passa por vistoria estrutural

A Prefeitura de Botucatu, de forma a garantir a integridade dos equipamentos de mobilidade da Cidade, está realizando uma vistoria técnica no Elevado Bento Natel. Uma empresa especializada em vistorias de pontes e viadutos foi contratada para o serviço, que dirá se o Elevado necessita de algum trabalho de reestruturação ou não.

A vistoria é feita com base em fotografias dos pilares e do tabuleiro da ponte e também em análises de fragmentos da estrutura.

“O Bento Natel tem quase 50 anos de existência e essa é a primeira inspeção feita nele. Além de reconstruirmos 41 pontes nos últimos meses, temos que nos preocupar com as já existentes, e oferecer todos os cuidados que forem necessários”, afirmou Luiz Guilherme Silva, Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo.

A vistoria e todo o processo de análise do Elevado Bento Natel deve durar aproximadamente 60 dias.

O Elevado Bento Natel foi inaugurado oficialmente no ano de 1974, quando Botucatu tinha como prefeito Plínio Paganini. O Bento Natel tem como principal função a ligação entre a região Norte e o Centro da Cidade, e leva o nome do pai do ex-governador do Estado de São Paulo, Laudo Natel.