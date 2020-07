Drive-thru de carros dentro de shopping em Botucatu é proibido, diz governo estadual

Fotos: Acontece Botucatu

O Drive-thru implantado pelo Shopping Botucatu é proibido, diz o Governo do Estado, segundo reportagem da Folha de São Paulo publicada na noite desta quinta-feira, 02.

“Retire no shopping sem sair do carro”, é o que diz o anúncio no site oficial do Shopping Botucatu, que adotou o sistema para retirada de compras no qual o cliente entra com o carro dentro do prédio.

No entendimento do estado, segundo a Folha, Botucatu está na fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais.

“As atividades nos shopping centers estão proibidas na fase vermelha do Plano SP”, disse a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em nota.

“Os municípios que desrespeitarem o protocolo de reabertura gradual da economia do estado, conforme consta no Plano, estarão sujeitos a ações propostas pelo Ministério Público”, disse a Secretária na matéria da Folha.

O que é permitido pelo protocolo estadual são as entregas de produtos feitas no estacionamento, sem que se ative a área interna do estabelecimento.

De acordo com o Shopping Botucatu, há uma série de protocolos de segurança e sanitários para que o sistema fosse possível. O modelo, que começou hoje, funciona das 11h às 20h. Por exemplo, veículos à diesel, que soltem fumaça ou motos não são permitidos.

Também é medida a temperatura de todos dentro do carro, que devem permanecer de máscara durante todo o trajeto. Os funcionários, tanto das lojas quanto do próprio shopping passaram por dois treinamentos com infectologistas e precisam passar por um túnel de desinfecção antes de entrar para trabalhar, disse o diretor.

As compras podem ser feitas por um portal online, pelo telefone e até por WhatsApp direto com as lojas. O estabelecimento tem 40 mil metros de área construída, inteiramente térrea e corredores de 8 a 10 metros por onde passam os carros.

O cliente pode escolher entre retirar na porta da loja ou num local de entrega no estacionamento do shopping. Em ambas as situações, ele não pode sair do carro e precisa se locomover num fluxo que segue uma única direção, rotativa, na qual a entrada e a saída se dão pelo mesmo portão.

Ainda de acordo com o diretor, foram seguidas as recomendações da Associação de Shoppings do Brasil e todas as lojas do estabelecimento estão aptas a funcionar neste sistema, mas os banheiros públicos seguem fechados.

A Promotoria de Justiça de Botucatu informou que “está analisando os fatos”.

Fonte: Folha de São Paulo