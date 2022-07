Doutor Marcello Laneza Felicio recebe título cidadão botucatuense

Médico foi pioneiro em transplantes de coração no centro-oeste paulista, realizando o procedimento no Hospital das Clínicas de Botucatu

Foi realizada na Câmara de Botucatu na noite desta sexta-feira, 02, a sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Botucatuense ao Doutor Marcello Laneza Felicio.

A honraria legislativa é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que merecem ter sua contribuição à cidade reconhecida.

Na presença de amigos, familiares, vereadores e outras autoridades, o novo cidadão botucatuense recebeu o título de autoria da vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos) e aprovado pela unanimidade do plenário.

Nos discursos e na biografia anexada à matéria, foi destacada a carreira médica do homenageado, em especial na área de cirurgia cardiovascular e transplantes cardíacos, e sua atuação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Quem é Dr. Marcelo

Dr. Marcello Laneza Felicio, é filho de Marcelino Felicio e Maria Aparecida Laneza Felicio. Nasceu na cidade de São Paulo, porém passou a infância e adolescência em Pirajuí, onde mora sua família.

Após concluir o primeiro e segundo grau em escola pública, conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina estudando mais de um ano sozinho em casa, sem frequentar nenhum cursinho pré-vestibular.

Ao término da faculdade, Marcello recebeu prêmio de melhor aluno da turma de medicina da renomada Universidade Federal do Paraná.

Quando decidiu seguir a especialidade de Cirurgia Cardiovascular foi aprovado em um estágio na Universidade de Bari, no sul da Itália, onde foi apresentado ao fantástico e contagiante mundo do transplante cardíaco. O principal mérito do chefe da equipe italiana, Doutor Luca Schinosa era ter sido aluno de Christian Barnard que realizou o primeiro transplante cardíaco no mundo.

Quando voltou da Europa ingressou na residência de cirurgia cardiovascular na equipe do Doutor José Pedro da Silva no Hospital Beneficência Portuguesa, na cidade de São Paulo. Apesar de uma equipe onde realizava todos os tipos de cirurgias do coração, na época, a equipe do Dr. José Pedro estava entre os Serviços que mais realizavam transplantes no Brasil.

Em 2005, após longo tempo de estudos e longe de casa, Dr. Marcello se instalou em Botucatu, uma cidade mais próxima de Pirajuí e com a oportunidade de trabalhar no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

A disciplina de Cirurgia Cardíaca em Botucatu continuava crescendo, ampliando e diversificando seu atendimento, mas até este momento ainda não pensava em realizar transplante de coração. Essa ideia começou a ganhar corpo quando sua mãe adoeceu e precisava de um transplante de fígado. Infelizmente ela veio a falecer devido a complicações da grave doença e não teve a chance do transplante.

Dr. Marcello conta que vivenciou a angustia do paciente e da família diante da expectativa do tratamento de uma doença avançada e que precisava contribuir com quem tinha a necessidade de um transplante em sua especialidade.

Começou então a organizar um time, capacitando e agregando profissionais até culminar no credenciamento da equipe no final de 2018.

Hoje, o transplante de coração em Botucatu é uma realidade. Dentre seus grandes predicados, a cidade também passou a ser conhecida como a cidade do transplante de coração, um trabalho reconhecido internacionalmente pelos resultados da cirurgia e pelas publicações científicas. É a cidade que mais realiza transplantes cardíacos no interior do estado e está entre as primeiras do Brasil em maior número de transplantes.

Além do transplante, as equipes capitaneadas pelo do Dr. Marcello realizam cirurgias para o tratamento de válvulas cardíacas, revascularização do miocárdio e para o tratamento de crianças.

Titulação

Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná.

Cirurgia Cardíaca no Hospital Policlínico de Bari – Itália.

Residência em Cirurgia Cardiovascular na Equipe Dr. José Pedro da Silva, Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Graduação Lato Sensu pela Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência.

Doutorado em Cirurgia Cardiovascular pela Faculdade de Medicina de Botucatu UNESP.

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.

Chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital das Clínicas de Botucatu.

Coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital das Clinicas FMB UNESP.

Membro da Câmara Técnica de Transplante de Órgãos Torácicos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Diretor da Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Estado de São Paulo.

Membro Titular da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos – ABTO

Compartilhe esta notícia