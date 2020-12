Distrito Industrial 4 terá finalização da drenagem e início da iluminação em janeiro

Buscando breve funcionamento de empresas no Distrito Industrial 4, a Prefeitura realizará nos primeiros dias de 2021 as obras de finalização da drenagem e de instalação da iluminação pública no local.

Já no dia 04 de janeiro, a programação da administração municipal é de que seja finalizada a construção da rede de drenagem, composta pela implantação de mais de 1 mil metros lineares de galerias pluviais, caixas de captação e dissipador.

Essas obras, que antecedem a construção de guias e sarjetas e pavimentação das vias, serão feitas simultaneamente à instalação das redes de abastecimento de água e esgoto.

“Acreditamos que o ano de 2021 será muito importante na geração de empregos em Botucatu. A finalização do Distrito Industrial 4 atrairá muitas indústrias e empresas, que com certeza vão gerar centenas de oportunidades de trabalho aos nossos profissionais”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Nesta terça-feira, 29, o Prefeito Pardini assinou no Gabinete a autorização para início das obras de iluminação no Distrito 4.

A empresa Mazza Fregolente, vencedora do processo licitatório, será responsável pela implantação de 113 postes de concreto e luminárias de LED, com potência de 150W. Ao todo serão também mais de mil metros lineares que contarão com a tecnologia que além de ter mais luminosidade, consome menos energia elétrica.

A expectativa do poder público municipal é de que até o fim do primeiro semestre de 2021, tanto as obras de drenagem, quanto de iluminação, estejam concluídas.