Dia dos Namorados: Shopping Park Botucatu realiza programação especial gratuita para este domingo (12)

Humorista Rodrigo Capella é uma das atrações

O Dia dos Namorados no Shopping Park Botucatu será especial. Para celebrar a data, um programação diferenciada será realizada neste domingo (12). Confira:



Das 14h às 17h – Cabine do amor (distribuição de prêmios a casais. Para concorrer será necessário entrar na cabine, vendar os olhos e tentar pegar bexigas, que estarão voando);



Das 14h às 18h – Totem do amor (fotos gratuitas para registrar a data).



O humorista Rodrigo Capella fará um stand-up comedy, às 17h, na praça de alimentação. Confira o convite especial dele em https://bit.ly/3xErdiI



Todos as atrações serão gratuitas.



Aos que ainda estão em dúvida com o que presentear o amor, basta conferir as dicas de presente do Shopping Park Botucatu no Instagram @shoppingbotucatu.

Rodrigo Capella

Rodrigo Capella teve as portas da comédia abertas por meio do Stand Up e reconhecimento da mídia nacional após passagem pela MTV. Esteve à frente dos humorísticos de sucesso Quinta Categoria e Comédia MTV. Compõe o elenco do canal humorístico Comedy Central, com show de stand Up. Integrou o elenco da Record por 5 anos e passou também pelo Programa da Sabrina, onde teve espaço para mostrar o lado como apresentador, além de ter feito parte de outros programas humorísticos no MultiShow. Hoje, o humorista dedica 100% da vida artística em shows de stand Up pelos principais palcos de comédia do Brasil

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 7,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

