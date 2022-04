Dexco apresenta inicio das obras de fábrica em Botucatu

Com investimento de R$ 600 milhões, companhia inicia as obras de sua nova unidade no interior de São Paulo

A Dexco apresenta o avanço na terraplanagem da nova fábrica de alta tecnologia para a produção de revestimentos cerâmicos situada na cidade de Botucatu.

Com um investimento de R$ 600 milhões e capacidade de produção de 10 milhões de m² por ano, a companhia terá a primeira fábrica com tecnologia 4.0 desde sua inauguração. Todas as linhas de produção iniciarão seus trabalhos já robotizadas, com apontamentos online, autodiagnóstico de máquinas e prontuários para a manutenção via mobile.

A unidade atenderá as marcas Ceusa e Portinari, produzindo placas cerâmicas de grandes formatos, que podem ser utilizadas em bancadas e fachadas, substituindo chapas de mármore. A operação complementará a produção de revestimentos cerâmicos das quatro unidades da companhia localizadas do sul do Brasil, no estado de Santa Catariana nas cidades de Urussanga e Criciúma.

“Optamos por essa região pela distribuição e o custo logístico, maior proximidade com os mercados em expansão do Centro-Oeste e Nordeste do país, além de maior disponibilidade de gás natural. Além disso, outro fator importante para a decisão foi a proximidade com outras fábricas da companhia, como a de pisos laminados de madeira em Agudos–SP e a de louças e metais em Jundiaí–SP, podendo, assim, oferecer soluções completas aos consumidores e clientes”, explica Antonio Joaquim de Oliveira, presidente da Dexco.

O prazo de construção é de aproximadamente dois anos. A Dexco planeja a entrega da primeira linha de produtos produzidos no local para 2023.



Sobre a Dexco

Na Dexco, acreditamos que ambientes existem para serem vividos. Para isso, por meio de nossas marcas – Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Ceusa e Durafloor – oferecemos soluções que combinam estética e funcionalidade, promovendo conforto e bem-estar. Aqui, acreditamos que temos um papel importante na sociedade e, desde o início da nossa trajetória, as questões ambientais, sociais e de governança pautam nossas discussões sobre o futuro da companhia. Somos uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e pelo Bloco Seibel.

Com sede administrativa em São Paulo, possuímos 21 unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia – Dexco Colômbia. Estamos também à frente da LD Celulose, por meio de uma joint venture com o Grupo Lenzing e da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas. Nossas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa) e na versão 2019/2020 da B3 – ISE.

