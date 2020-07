Definido o horário de funcionamento do comércio em Botucatu na fase laranja

Horário reduzido do comércio em Botucatu na fase laranja (Foto Acontece)

Os Sindicatos que regem o comércio de Botucatu definiram nesta segunda-feira, 13, o funcionamento do comércio em Botucatu durante a fase Laranja do Plano São Paulo. Nesta fase, entre outras restrições, o chamado comércio não essencial pode funcionar apenas 4 horas por dia.

Ainda será publicado o Decreto Municipal que disciplina o funcionamento, mas um trecho específico do documento deve deixar bem claro que as entidades do comércio é que definem os horários de abertura e fechamento.

Nesse sentido, Sincomercio (entidade patronal) e Sincomerciários (entidade dos funcionários) optaram pelo período de 10h00 às 14h00 o funcionamento das lojas, como ocorreu no último mês. No corredor da Dom Lúcio as lojas vão abrir das 13h00 às 17h00.

Lembrando que na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições. Ao Shopping também é permitido funcionar também com 4 horas.