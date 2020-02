Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas para Botucatu

Defesa Civil do Estado alerta sobre a possibilidade de chuva intensa, com probabilidade de descarga elétrica, até o final de semana. O acumulado de chuva, segundo estimativa do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE, principal instituto meteorológico do Brasil, deve ser de 100 milímetros até domingo, 23.

Em Botucatu, a Defesa Civil Municipal, junto com o Gabinete de Crise que foi instaurado no início da semana, está monitorando os radares meteorológicos, com o objetivo de verificar a possibilidade de enchentes e alagamentos.

A população pode acionar a Defesa Civil de Botucatu pelo telefone 199 em caso de necessidade.