Defesa Civil atendeu 15 ocorrências após temporal em Botucatu

Após a intensa chuva que atingiu Botucatu na tarde desta quarta-feira, 01, diversos pontos em Botucatu registraram danos. Por toda a cidade árvores e galhos obstruíram vias ou atingiram casas.

A Defesa Civil contabilizou um total de 15 ocorrências. Em nenhuma delas houve vítimas, sendo apenas danos materiais.

A ocorrência de maior destaque foi a enorme árvore que caiu após os fortes ventos na Avenida Dom lúcio. Durante 4 horas o trânsito no final da via foi interditado para o trabalho de remoção e restabelecimento da energia.

Locais como as ruas Naim Salomão, Costa Leite, Cardoso de Almeida, Joaquim Lyra Brandão, Estrada dos Oyans e Cohab I, registraram danos e precisaram de atendimento. Diversas vias ficaram alagadas, como no bairro Ouro Verde e bairros às margens da rodovia Gastão Dal Farra.

“Tivemos uma chuva intensa, com ventos e as equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros dividiram as tarefas dentro da cidade, para que pudéssemos restabelecer a normalidade. Não teve vítimas, apenas danos materiais”, disse Lucas Trombaco, Coordenador da Defesa Civil.

Os Bombeiros registraram diversas ocorrências também. As principais se concentraram na Mina, Rio Bonito e Distrito de Vitoriana. Nesses locais também apenas danos materiais.