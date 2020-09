Defesa Civil alerta para onda de calor no interior de SP; Botucatu deve ter 35 graus

Botucatu terá muito calor neste fim de semana (Foto André Godinho)

A Defesa Civil emitiu um alerta para uma onda de calor que pode causar temperaturas de até 38ºC nos próximos dias em cidades do interior de São Paulo. De acordo com o órgão, a previsão aponta que, além do forte calor, a umidade relativa do ar atingirá níveis críticos.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, os termômetros podem chegar a 35 graus, com umidade relativa do ar a 13% na mínima.

Por conta das altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, a Defesa Civil pede que a população tome algumas medidas. Entre elas:

Hidratação constante

Evitar exposição ao sol

Usar vaporizadores de ambiente ou toalha umedecida

Evitar práticas esportivas entre 13 e 15h

Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas

Informações do Portal G1