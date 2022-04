Defensores da Causa Animal oficializam proposta de parceria para gestão do Canil Municipal

Documentos serão submetidos à Procuradoria Municipal para análise para que processo continue tramitando

O Prefeito Mário Pardini se reuniu mais uma vez nesta quarta-feira, 27, com representantes de Organizações da Sociedade Civil da Causa Animal e protetores independentes para dar continuidade ao plano de intervenção no Canil Municipal.

A proposta inicial, acordada na primeira reunião, era fazer um Termo de Colaboração com uma organização social para gerenciar as atividades da unidade.

Das duas entidades que participaram da última reunião, apenas uma teve o interesse em apresentar a documentação necessária para a análise posteriormente pelo Poder Público.

“A Liga do Bem vem atender chamado do Prefeito e entregou os documentos necessários para análise do Poder Público”, explicou Fernanda Labanca, vice-presidente da ONG Liga do Bem.

“A Mãos e Patas, nesse momento, não se sente preparada para assumir um equipamento da estrutura e complexidade do Canil Municipal numa cidade do porte de Botucatu”, afirmou Robson Marques Joaquim, presidente da Mãos e Patas.

A documentação da Liga do Bem será submetida para o Poder Público, e caso o parecer seja positivo, seguirá o tramite administrativo.

