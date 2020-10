Decreto municipal prevê retomada de cinemas, teatro, casamentos e eventos em Botucatu

Liberação em Botucatu terá regras e restrição de ocupação

A Prefeitura de Botucatu divulgou no semanário oficial o Decreto 12.112 que permite o funcionamento de atividade culturais e eventos. Esse foi um dos setores mais atingidos durante a pandemia.

Com a edição do Decreto, fica autorizado o retorno de eventos e atividades culturais, encontros e convenções, festas e recreação, além de cinema, teatros e outros eventos do gênero.

Apesar do retorno dessas atividades, haverá restrições. Fica limitado em 40% a ocupação dos espaços. Todos os protocolos de segurança e higiene deverão ser adotados, tanto na presença física do evento, com distanciamento, quanto na comercialização de ingressos e entradas.

Alguns pontos como demarcação de lugares, público sentado e rigoroso controle de acesso deverão ser tomados como regra.

Havia muita pressão de trabalhadores do setor pelo retorno, especialmente após a liberação desses eventos no chamado Plano São Paulo, que liberou recentemente após a evolução de fase em 6 regiões.

Atualmente Botucatu se encontra a fase amarela do Plano SP, com autorização de funcionamento da economia por até 10 horas.