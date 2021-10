Da advocacia para o empreendedorismo: botucatuense cria a Papelina, a papelaria on-line de Botucatu

A empreendedora Carol Barros resolveu alternar sua vida entre as audiências e o dia a dia da profissão de Advogada com a direção de uma completa papelaria on-line em Botucatu!

Botucatu passou a contar recentemente com uma completa papelaria on-line, com uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Intuitiva, com uma aparência moderna e muito bonita, a PAPELINA já é acessada por milhares de consumidores que querem comodidade e rapidez quando precisam de produtos de papelaria.

A iniciativa é da advogada Anna Carolina M. de Almeida Barros. Nascida em Botucatu, de uma família tradicional de advogados, Carol, como é conhecida, atua na área do direito há quatro anos.

E foi no escritório de advocacia do pai, ainda quando pequena, que, além de gostar de entender as leis, descobriu uma outra paixão. “Sempre gostei do ramo de papelaria, era colecionadora de itens de papelaria e utilizava muito nos meus estudos, mas desde pequena sempre fui apaixonada por papelaria. Lembro quando meu pai comprava caixas de lápis de cor e canetas, eu cuidava, guardava com muito carinho e morria de ciúmes de dividir na escola, rs”, contou Carol ao Acontece Botucatu.

Segundo a empresária, em dezembro de 2020, em meio ao caos da pandemia que enfrentamos e com aquela paixão ainda latente, surgiu a ideia de criar uma papelaria. “Resolvi inovar e trazer para Botucatu uma Papelaria Virtual. Fiz um longo trabalho de pesquisa de mercado e resolvi trabalhar com o sistema de E-commerce, um diferencial na cidade. Os clientes compram os produtos pelo nosso site, fazem o pagamento por lá mesmo, e entregamos no conforto da sua casa”, explicou.

Foi então que, em março de 2021, nasceu a PAPELARIA PAPELINA, com a missão de se tornar uma papelaria alternativa, com produtos altamente criativos e inovadores. “Na PAPELINA nós oferecemos os produtos mais fofos, queridos e diferenciados das tradicionais papelarias. Trabalhamos somente com produtos e marcas de qualidade”, garantiu Carol.

Quem acessa o site, percebe que a PAPELARIA PAPELINA não trabalha com produtos, digamos, “comuns”. A equipe gosta mesmo é de oferecer novidades e produtos diferenciados para os clientes. E todo esse processo é o que mais tem dado satisfação aos idealizadores da empresa.

“Eu não me sinto trabalhando, não vejo a hora passar. Pesquiso referências e faço testes de produtos. Eu realmente amo o que faço. Quem convive comigo, consegue perceber esse meu sentimento”, comemora Carol.

Uma boa curadoria de produtos, atendimento de qualidade e investimento em inovação são pontos que, para Carol, fazem a diferença diante do mercado. Outro diferencial é que seu time está sempre antenado às tendências e novidades do segmento. “Cada item adicionado ao nosso portfólio é pensado em conjunto com os demais que já temos”.

Os desafios do E-commerce

Efetuar uma compra on-line tem suas vantagens, principalmente pela comodidade, além da possibilidade de comparação de preço e variedade de produtos.

Porém, algumas ações não podem ser feitas, como o teste de produtos, por exemplo. Pensando nisso, Carol investe, constantemente, no relacionamento com os clientes, através das redes sociais, que são um grande diferencial da PAPELINA.

“O objetivo é aproximar a experiência física ao universo on-line. Nos preocupamos e nos dedicamos em mostrar os produtos da melhor forma possível. Converso diariamente com os clientes, sempre faço “stories” e posto nas redes sociais, tiro dúvidas e fico à disposição”, comenta.

“Hoje, o Instagram é minha vitrine principal, mas também utilizo o TikTok, além do meu site”, finaliza a empresária, que no momento já se encontra vendendo para todo o País, possuindo clientes em vários Estados até mesmo distante de Botucatu/SP, como Pará, Maranhão, Bahia e outros estados do Nordeste também. Estamos levando nossos produtos através de entregas feitas para todo o País.

Trabalhamos com inúmeras marcas conhecidas como 3M, BRW, Caderno Inteligente, Cartões Gigantes, Cis, DAC Dello, Eagle, Faber Castell, Fina Ideia, Jocar Office – Léo&Léo, Maped, Molin, Mr. Sketch, Nalí, Newpen, Papelote, Papermate, Pentel, ! Me Encanta que te Encante !,Stabilo, Staedtler, Tilibra, Tris, Uatt?, Uniball entre outras.

Deixamos um CUPOM de desconto ativo, para todos os leitores do Acontece Botucatu que gostariam de conhecer nossa Papelaria. Utilizando o cupom ACONTECE10, disponibilizamos 10% de desconto + brinde exclusivo da nossa loja.

Nosso site para compras:

www.papelina.com.br

Instagram: @papelariapapelina

Facebook: Papelaria Papelina

WhatsApp (14) 99881-4635