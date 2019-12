Crianças do Residencial Cachoeirinha 2 ganham festa de Natal

No último dia 21 de dezembro foi realizada uma festa para as crianças do Cachoeirinha II. Uma comissão de voluntários e moradores do local organizaram a festa que atendeu aproximadamente 200 crianças e contou com a participação especial do Papai Noel e Mamãe Noel.

“Nós da Comissão 2019 queremos agradecer a cada um que nos ajudou para que essa festa fosse possível.”, disse um dos organizadores ao Acontece Botucatu. O evento foi realizado no salão de festas do próprio condomínio.

Os 252 moradores do Cachoeirinha 2 se mudaram para o conjunto residencial em setembro deste ano.