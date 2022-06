Credicitrus agora está em Botucatu com duas unidades

Uma das maiores cooperativas de crédito Brasil oferece um portfólio completo de soluções financeiras com os benefícios e vantagens do cooperativismo

A Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus está em Botucatu, SP, com dois postos de atendimento oferecendo um portfólio completo de soluções financeiras diferenciadas do mercado, com os benefícios e vantagens do cooperativismo de crédito.

A Credicitrus, com 39 anos de atuação no mercado financeiro, com mais de 161 mil cooperados é considerada uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil em ativos financeiros próximos aos R$ 10 bilhões e, atua nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com 120 postos de atendimento e escritórios de negócios, além de atendimento nacional por meio de sua agência digital.

No modelo de negócios da Credicitrus, que é o cooperativismo de crédito, o cooperado ao movimentar sua vida financeira na Cooperativa poderá ter, ao final do exercício, uma participação nas sobras, que é proporcional à sua movimentação e ao seu capital como associado. Ou seja, ao cooperar com a Credicitrus, os associados fortalecem um ciclo virtuoso que os beneficia, assim como, apoia a comunidade e a cooperativa.

Com horário de atendimento diferenciado das 08h às 17h, as agências da Credicitrus em Botucatu, estão localizadas na:

– Rua General Telles, 1266 – Centro | Tel. 0800-080- 0050

– Rua João Passos, 263 – Centro | Tel. (14) 3811-3920

Conheça o portfólio completo da Credicitrus no site www.sicoobcredicitrus.com.br ou tire suas dúvidas com o Léo, assistente virtual, pelo WhatsApp (17) 3344-5020.

Instituto Credicitrus

O Instituto Credicitrus é a concretização do sétimo princípio do cooperativismo e o braço de atuação da Credicitrus nas atividades sociais, educacionais, culturais e ambientais. Fundado em 28 de agosto de 2019, o Instituto Credicitrus agrega valor aos cooperados oferecendo oportunidades de desenvolvimento, conhecimento, empreendedorismo, profissionalização e sustentabilidade, além de apoio às ações do terceiro setor. Conheça o Instituto pelo site: institutocredicitrus.com.br.

Market Club Credicitrus

A plataforma Market Club foi lançada em abril de 2018, e apresenta vários segmentos. O portal de negócios disponibiliza aos seus associados, a oportunidade da aquisição de produtos e serviços com diversos benefícios, entre eles, o crédito rápido e, agora oferece, a oportunidade para que os cooperados adquiram caminhonetes, automóveis, máquinas e equipamentos agrícolas, empresariais e industriais, sistemas de irrigação e de armazenagem no formato totalmente digital. Saiba mais: marketclub.credicitrus.com.br.

