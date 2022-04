CRAS de Botucatu voltam a atender sem a necessidade de agendamento

Atendimentos eram realizados por agendamento desde o início da Pandemia de Covid-19

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) voltou a atender em todas as suas unidades do Município sem necessidade de agendamentos para avaliação de benefício eventual. Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos eram realizados apenas por agendamento prévio. Com a mudança, os usuários podem procurar diretamente as unidades.

Entre os serviços oferecidos pela Assistência Social, apenas o CadUnico continua atendendo com agendamento prévio por telefone (14) 3811-1479.

Também houve alteração nos números de telefone das unidades.

Os atendimentos acontecem em seus polos de acordo com respectivos dias da semana:

CADASTRO ÚNICO – (14) 3811-1479

Segundas e Quintas-feiras

CRAS NORTE – (14) 3811-1435

CRAS SUL – (14) 3811-1462

UAF JARDIM AEROPORTO – (14) 3811-1436

CRAS LESTE – (14) 3811-1463

CRAS CENTRAL – (14) 3811-1466

Terças e Quintas-feiras

CRAS OESTE – (14) 3811-1464

UAF PARQUE IMPERIAL – (14) 3811-1455

Segunda a Sexta-feira, das 8 às 14 horas

UAF VITORIANA – (14) 3811-1416

Mais informações:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Silva Jardim, 395 – Centro

(14) 3811-1468

Compartilhe esta notícia