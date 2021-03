CPFL registrou 266 fraudes de energia em Botucatu durante 2020

A CPFL Paulista recuperou 48,1 GWh de energia nas regiões de Bauru, Botucatu e Marília em 2020, alcançando o maior volume registrado pela companhia nos últimos três anos. O índice foi 190% e 159% superior aos registrados em 2018 e 2019, respectivamente.

As inspeções realizadas ao longo do ano resultaram em 2.698 fraudes regularizadas na região. Com isso, o volume de energia recuperado seria suficiente para abastecer 320.703 residências durante um mês.

Botucatu ficou na segunda posição com 4.578 pontos recuperados. Foram 266 fraudes em ligações clandestinas, segundo CPFL Paulista.

“A CPFL Paulista está cada vez mais empenhada em identificar e combater fraudes e furtos de energia com foco em ampliar a qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia oferecido. Os esforços fazem parte do trabalho contínuo da empresa e são viabilizados tanto por meio de parcerias com órgãos públicos e autoridades policiais, quanto investindo em tecnologia de ponta e especialização das equipes em processos de monitoramento e análise”, afirma Roberto Sartori, presidente da distribuidora.

“É importante esclarecer que furto de energia é crime, pode trazer riscos à segurança das pessoas e prejudica diretamente a população com instabilidade no fornecimento a energia e perda de arrecadação de impostos, importantes para manter serviços públicos no município. Por isso, a CPFL mantém um canal de denúncia fácil e anônimo para quem quiser informar possíveis casos de fraudes”, ressalta Rafael Lazzaretti, diretor comercial do grupo.

Entre os municípios com maior recuperação de energia na região de Bauru, a própria cidade registrou 13,6 mil MWh, ficando em primeiro lugar. Botucatu ocupa a segunda posição com 4,5 mil MWh.

Jaú é o terceiro da lista com 3,4 mil MWh, enquanto Lins, com 2,1 mil MWh, seguido por Promissão, com 1,7 mil MWh, fecham o ranking.