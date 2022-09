CPFL Paulista executa obras de melhoria na rede de distribuição de Botucatu

Ações serão executadas nesta quarta-feira, feriado nacional de 7 de setembro

A CPFL Paulista realiza nesta quarta-feira, 07/09, das 11h30 às 16h30, importante obra de manutenção e melhorias na rede de distribuição elétrica na região central de Botucatu. As obras reforçam o sistema de distribuição de energia elétrica com mais segurança e confiabilidade.

Para que os trabalhos sejam realizados com segurança, será necessária a interdição no trânsito em alguns trechos da área central e o desligamento temporário de energia para clientes da área beneficiada. Os locais que precisarão ser interditados durante a execução das obras são:

Rua Dr. Rodrigues do Lago com Rua Cel. José V. Vilas Boas;

Avenida Dom Lúcio com Rua Cel. José V. Vilas Boas;

Avenida Dom Lúcio com Rua Quintino Bocaiúva;

Rua Quintino Bocaiúva com Rua Dr. Rodrigues do Lago;

Rua Pref. Tonico de Barros com Rua Dr. Costa Leite.

Avisos de desligamento programado. De maneira gratuita, todos os clientes da CPFL Paulista podem se cadastrar para receber avisos de desligamentos programados pelo celular e e-mail. Basta acessar https://www.cpfl.com.br/desligamento-programado e inserir os contatos vinculados a sua unidade consumidora. Assim, sempre que algum desligamento programado da rede afetar a sua instalação, você receberá o aviso.

Compartilhe esta notícia