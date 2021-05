CPFL desligará energia no bairro da Mina para trocar poste destruído por fogo

A CPFL Paulista informou na manhã desta quinta-feira, dia 20, que fará o desligamento de energia no bairro da Mina, às margens do Rio Tietê em Botucatu. O motivo da ação emergencial é a troca de um poste que foi destruído no local.

De acordo com imagens enviadas ao Acontece Botucatu, o poste ficou totalmente queimado após alguém atear fogo ao lado do equipamento. A CPFL pede que as pessoas evitem esse tipo de ação próximo a equipamentos de energia e rede elétrica.

Segundo a concessionária, aproximadamente 180 clientes serão afetados. Não há como realizar o serviço de emergência sem o desligamento da energia, segundo informou a CPFL.

Uma equipe já foi deslocada para o local. Não há ainda uma estiva de tempo para o restabelecimento da energia assim que ela for desligada.