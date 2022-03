Coruja “alerta” sobre presença de cascavéis no Jardim Paraíso

Um fato inusitado em Botucatu. Na madrugada desta terça-feira, dia 29, duas cobra da espécie cascavel foram localizadas em um próximo a um condomínio na Rua Dr. José Barbosa de Barros, no Jardim Paraíso.

O curioso, que o alerta literalmente foi dado por uma coruja que costuma ficar no local. Segundo uma testemunha, a coruja começou a ter um comportamento diferente, piando com mais força e de forma acintosa. Isso chamou atenção do porteiro do condomínio.

Ao chegar no exato local, o funcionário se deparou com as serpentes na guia da via. Os bombeiros foram acionados e regataram os animais.

