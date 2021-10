Corpo de Bombeiros de Botucatu dará início ao Projeto Viva Verão contra afogamentos

Fotos de arquivo

Corpo de Bombeiros vai dar início a Campanha Viva Verão 2021 e novamente poderemos contar com amigos e apoiadores desse projeto que salvou e continuará salvando o bem mais precioso que temos, a vida.

Através da educação pública, buscamos fomentar a importância da prevenção de acidentes aquáticos, principalmente em crianças e adolescentes, com o objetivo num primeiro momento, obtermos mudanças de hábitos e posteriormente, mudança cultural de toda sociedade.

O programa Viva Verão foi desenvolvido em 2014, com o lema “Prevenir é Salvar, Educar para não Afogar” já colaborou expressivamente com a diminuição dos números de acidentes com afogamentos em Botucatu e cidades vizinhas, atingindo a marca de quase 2 anos sem nenhum acidente dessa natureza em nossa região.

São várias estratégias que o programa adota na área de educação pública, para promover conscientização da população. Através de dezenas ações preventivas, como palestras, eventos em vias públicas com exposições de materiais de salvamento aquático, treinamento de profissionais da área (guarda vidas) e sinalização com placas de advertência nos pontos críticos de afogamentos de nossa região.

Também fazemos ampla divulgação da campanha em vários meios de comunicações, com distribuição de panfletos nos balneários, instalação de outdoor em vias de grande circulação de pessoas, adesivos em ônibus (bussdoor), entrevistas em rádios e matérias em sites e redes sociais. Sendo que todo esse material conta com dicas de segurança de como prevenir afogamentos.

Toda campanha é coordenada pelo Posto de Bombeiros de Botucatu, pertencente ao 5° Sgb 15GB, que possui profissionais tecnicamente treinados, com vasta experiência no assunto, com participações em eventos ligados a prevenção de afogamentos no Brasil e no exterior.

Mas todo sucesso do programa VIVA VERÃO deve-se principalmente à integração do Corpo de Bombeiros com outras instituições, como: SAMU, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Projeto Crescer Seguro, Conselho Municipal de Turismo, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e Entidades Públicas e Privadas, sendo de fundamental importância a colaboração de todos para atingirmos o objetivo final, que é a preservação de vidas.

Juntos ativamente para manter o mesmo resultado positivo conseguido até agora.

Quer saber mais? Siga-nos nas redes sociais.

https://www.facebook.com/bombeirosbotucatu