Convênio para pavimentação do Distrito Industrial 4 de Botucatu é publicado no Diário Oficial do Estado

Foi publicada nesta terça-feira, dia 19, no Diário Oficial do Estado, a abertura do processo para a contratação da empresa que irá fornecer massa asfáltica para a conclusão das obras de infraestrutura do Distrito Industrial 4.

Na etapa atual as equipes de infraestrutura estão finalizando as obras de implantação de galerias de águas pluviais e em breve será a vez do asfalto.

Com tudo pronto, o novo Distrito deverá atrair empresas com expectativa de mais empregos no município. O serviço está será executado através de um Convênio com Governo do Estado de SP.

A obra terá um investimento aproximado de R$ 5 milhões. Haverá a contrapartida do município de R$ 1 milhão. A Previsão de execução, após conclusão da licitação, é de 180 dias.

O Distrito Industrial IV foi denominado “Dr. Jairo Jorge Gabriel”. A área está ao lado do Distrito Industrial 3, e comportará toda a estrutura necessária para a instalação de empresas de diversos tamanhos e ramos.

