Convênio de R$ 14,5 milhões para asfaltar ‘estrada do Véu de Noiva’ será votado na Câmara de Botucatu nesta segunda, 25

Obra será custeada totalmente pelo DER

A Câmara Municipal realiza nesta segunda-feira, dia 25, sessões ordinária e extraordinária. Entre os assuntos, estará em pauta a celebração de um convênio entre Prefeitura e Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para a pavimentação da vicinal Odilon Cassetari.

O valor do convênio será de R$ 14,528 milhões, com recurso integralmente do DER. A estrada tem aproximadamente 4 km de extensão desde a confluência com a Rodovia Gastão Dal Farra até a represa do Rio Pardo.

Em dezembro passado o Prefeito Mário Pardini protocolou no DER em São Paulo o projeto de pavimentação da Odilon Cassetari. A previsão é de que a obra possa começar ainda neste primeiro semestre de 2022.

Confira a íntegra das pautas:

ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA – 19 horas

1) Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.289/21 (LDO/2022) e abertura de um crédito adicional especial na LOA/2022 no valor de R$ 120.000,00, para dar suporte no programa bolsa atleta.

Discussão e votação únicas/quórum: maioria absoluta

2) Projeto de Lei nº 14/2022, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre a criação do Programa Bolsa Atleta e dá outras providências.

Discussão e votação únicas/quórum: maioria simples

Com mensagem

ORDEM DO DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – após Sessão Ordinária

1) Projeto de Lei nº 20/2022, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem objetivando a execução de obras e serviços de melhoramento e pavimentação da estrada vicinal Avenida Odilon Cassetari.

Discussão e votação únicas/quórum: maioria simples

